За что голосуем: главные поправки в конституцию России в 2020 году

Сколько будет изменений
По словам ведущего юриста «Европейской юридической службы» Юрия Аванесова, согласно статье 1 закона о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», предполагается внести изменения в Конституцию РФ, принятую всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.
Всего было предложено более 200 поправок. Они затронут федеративное устройство страны, президентство, Федеральное Собрание, Правительство РФ, судебную власть, прокуратуру, местное самоуправление, общероссийское голосование и порядок вступления в силу изменений. Также предложено изменить преамбулу Конституции.
Перечень всех предложений можно найти в Законе РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ.
Вопросы, по которым предложены поправки, с уверенностью можно назвать особо значимыми для всего народа РФ, то есть влияющими на фундаментальные основы жизни государства и граждан, считает юрист. Рассмотрим наиболее важные из них.
Россияне смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ с 25 июня по 1 июля>>
МРОТ и пенсии
Предложено дополнить статью 7 Конституции положением о том, что гарантированный государством МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Ранее этот пункт отсутствовал. Также в статью 75 Конституции планируется внести положение об индексации пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом.
Преемничество СССР
Если поправки будут приняты, в Конституции появится статья 67.1, согласно которой Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории, а также правопреемником СССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов СССР за пределами территории РФ. Российская Федерация, как говорится в поправках, чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.
Дети как приоритет государственной политики
Дети, согласно предложенным изменениям, объявляются важнейшим приоритетом государственной политики России, а государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.
Как получить материнский капитал на первого и последующих детей в 2020 году>>
Президентская власть
Согласно предложенным поправкам, кандидат на должность президента РФ должен быть не моложе 35 лет (тут ничего не изменится) и проживать на территории РФ не менее 25 лет (ранее ценз оседлости был 10 лет).
Еще одно изменение, в отличие от действующей редакции Конституции, касается сроков президентства. Сейчас одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Поправки же установят, что одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков, то есть не будет иметь значения, подряд или нет.
Президентом может быть избран гражданин РФ, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство. Это требование не распространяется на российских граждан, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории такого государства. На текущий момент под это положение попадают Крым и Севастополь. В настоящее время сам по себе факт наличия когда-либо гражданства иного государства препятствует возможности претендовать на пост президента, пояснил юрист.
Предлагается также ввести неприкосновенность президента, прекратившего полномочия, при этом неприкосновенности его могут лишить в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции РФ. В ныне действующей Конституции неприкосновенность президенту предоставляет статья 91, а неприкосновенность лица, прекратившего полномочия президента гарантируется не главным законом страны, а Федеральным законом от 12.02.2001 N 12-ФЗ (статья 3).
Судебная система
Количество судей Конституционного Суда РФ сократится с 19 до 11 человек. Число останется нечетным, как и раньше. По словам Юрия Аванесова, это имеет значение, ведь решения принимаются большинством голосов. Нечетное количество судей призвано исключить ситуацию равного количества голосов при принятии решений (согласно ст. 72 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О Конституционном Суде Российской Федерации»).
Российское vs. международное право
Решения межгосударственных органов (например, ЕСПЧ), принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, будут рассматриваться Конституционным судом. В случае, если Конституционный суд обнаружит такие противоречия, международные акты применяться не будут.
Обязательное российское гражданство чиновников
Согласно предложенным нововведениям, председатель Правительства РФ и его заместители, федеральные министры, а также другие руководители федеральных органов исполнительной власти, высшие должностные лица субъекта РФ, руководители федеральных государственных органов, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, судьи на конституционном уровне не смогут иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии