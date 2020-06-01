За что голосуем: главные поправки в конституцию России в 2020 году

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По словам ведущего юриста «Европейской юридической службы» Юрия Аванесова, согласно статье 1 закона о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», предполагается внести изменения в Конституцию РФ, принятую всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.

Всего было предложено более 200 поправок. Они затронут федеративное устройство страны, президентство, Федеральное Собрание, Правительство РФ, судебную власть, прокуратуру, местное самоуправление, общероссийское голосование и порядок вступления в силу изменений. Также предложено изменить преамбулу Конституции.

Перечень всех предложений можно найти в Законе РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ.

Вопросы, по которым предложены поправки, с уверенностью можно назвать особо значимыми для всего народа РФ, то есть влияющими на фундаментальные основы жизни государства и граждан, считает юрист. Рассмотрим наиболее важные из них.

Россияне смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ с 25 июня по 1 июля>>