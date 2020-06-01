РИАМО – 1 июн. В этом году абитуриенты могут получить право пересдавать не только обязательные предметы в рамках ЕГЭ, но и профильные, сообщает Федеральное агентство новостей.

В данный момент депутаты Госдумы ведут работу над проектом закона. По старым правилам, можно пересдавать только обязательные ЕГЭ — русский язык и математику. Тогда как предметы по выбору можно пересдать только на следующий год.

«В Госдуме появилось соответствующее предложение. Если школьник не сдал профильную историю, английский язык или литературу, в этом году для него интересующие его факультеты будут закрыты», — говорится в сообщении.

Такую ситуацию в Госдуме считают несправедливой. Кроме того, за год абитуриента могут призвать в армию. Поэтому, по мнению депутатов, нужно сделать так, чтобы у школьников появилась возможность сдавать все экзамены летом этого же года до окончания сроков приема документов в вузы.