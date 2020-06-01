РИАМО - 1 июн. Ребята из детских домов, оставшиеся в учреждениях на время пандемии коронавируса, получили подарочные наборы от губернатора Подмосковья, детям вручили сладости и настольные развивающие игры, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«В Международный день защиты детей воспитанники детских домов, оставшиеся в учреждениях на период пандемии, получили подарочные наборы от губернатора Московской области. В них то, что любят дети - мороженое, конфеты, а также популярные настольные и развивающие игры: от «Монополии» до игр со словами», – сказала министр.

Она добавила, что крупные фирмы по производству кондитерских изделий и мороженого присоединились к поздравлениям и передали ребятам сладкие подарки.

«Для детей это был настоящий сюрприз. Спасибо представителям бизнеса за участие. В этот праздничный день особенно хочется, чтобы внимание и заботу к себе почувствовал каждый ребенок. Наша задача – помогать и поддерживать всех ребят, и особенно тех, кто остался без попечения взрослых. Желаю всем юным жителям Подмосковья успехов и исполнения самых заветных желаний», – заключила Каклюгина.

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Он празднуется во всем мире с 1950 года.