РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Депутаты Подольска вручили подарки детям из многодетных семей микрорайона Климовск ко Дню защиты детей, сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В понедельник депутаты фракции «Единая Россия» в совете депутатов округа - Олег Пакарь и Елена Долженко поздравили климовских ребятишек из многодетных и неполных семей, вручили им шары и небольшие подарки», - говорится в сообщении.

Ежегодно 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Праздник был учрежден решением конгресса Международной демократической федерации женщин и впервые отмечался в 1950 году.