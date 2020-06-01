РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 июн. Для газоснабжения Домодедова построят магистральный газопровод-отвод, говорится в сообщении пресс-службы ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство газопровода-отвода и автоматизированной газораспределительной станции «Снежеть» для газоснабжения городского округа Домодедово Московской области. По итогам экспертизы выдано положительное заключение.

«Проектной документацией, получившей с учетом внесенных корректировок положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство магистрального газопровода-отвода диаметром 300 миллиметров и протяженностью 238 метров. Также здесь будет сооружена типовая автоматизированная газораспределительная станция «Снежеть», - говорится в сообщении.

Пропускная способность газопровода-отвода с рабочим давлением 5,4 мегапаскаля составит 1,27 миллиона кубометров в сутки. Производительность АГРС «Снежеть» - 50 тысяч нормальных кубометров в час.

Кроме основного газового оборудования, на площадке станции разместят блок-боксы систем управления, котельной, емкость сбора конденсата и иные технологические и вспомогательные сооружения. Объекты газоснабжения расположат вблизи деревни Сынково в городском округе Подольск.

«После проведения первичной экспертизы в проектную документацию внесен ряд изменений, в том числе откорректированы решения в части оборудования систем противопожарной защиты и расчеты акустического давления и рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Кроме того, проектная документация дополнена решениями, обеспечивающими возможность дистанционного и местного (автоматического и/или ручного) прекращения процесса подачи газа на газораспределительную станцию», - добавляется в сообщении.

Также в скорректированной документации запланированы дополнительные меры безопасности в месте пересечения магистрального газопровода предприятия «Подольскмежрайгаз» с подъездной автодорогой, которую проложат от трассы к АГРС «Снежеть».