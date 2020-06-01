РИАМО - 1 июн. В 2019 году, согласно опросу Росстата, курили 24,2% россиян, а в 2009 году активными курильщиками табака были 39%, говорится в сообщении пресс-службы Росстата.

По данным выборочного исследования состояния здоровья населения, в 2019 году табак потребляли 24,2% жителей страны. Доля курящих среди мужчин — 40%, среди женщин — 11%.

«Цифры впечатляют, учитывая, что курение является одним из наиболее опасных факторов риска для россиян. Но общей тенденцией за последнее десятилетие стало снижение уровня курения. По данным исследования, в 2009 году активными курильщиками табака были 39%, или почти 44 миллиона человек взрослого населения России», — говорится в сообщении.

Среди мужчин в 2009 году активных курильщиков было 60,2% (30,6 миллиона человек), среди женщин — 21,7% (13,3 миллиона). В среднем взрослый курильщик выкуривал 17 сигарет в день: мужчины — 18, женщины — 13.

Среднестатистический взрослый курильщик начинал курить в 18 лет, причем разница между мужчинами и женщинами составляла 2,5 года (17,4 и 19,9 лет соответственно).

Аналогичное исследование 2016 года показало, что распространенность потребления табака среди взрослых россиян значительно сократилась: с 39% в 2009 году до 31% в 2016 году. Доля курящих среди мужчин снизилась до 51%, среди женщин — до 14,3%.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число российских школьников, которые хотя бы раз в жизни курили сигареты, также уменьшилось. Если в 2014 году об этом заявляли 40% мальчиков и 31% девочек в возрасте 15 лет, то в 2018 году на этот вопрос положительно ответили 24% мальчиков и 18% девочек.

Опрос также проводился среди 13-летних детей, и в этих группах в РФ тоже заметно снижение: так, в 2014 оду об опыте курения табака сообщили 21% мальчиков и 14% девочек, а в 2018 году показатели сократились до 11 и 9% соответственно.

Одновременно сокращается объем российского табачного рынка. Производство сигарет в стране в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года уменьшилось на 19%. За прошлый год выпуск сигарет в России сократился на 11% по сравнению с 2018 годом — до 229 миллиардов штук. Причин сокращения несколько: это и рост объемов нелегальной продукции, и переход курильщиков на альтернативные продукты (электронные сигареты), и отказ россиян от курения.