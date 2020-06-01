РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. В подмосковных Люберцах подарили маленьким пациентам Малаховской детской поликлиники наборы для рисования в День защиты детей, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Ранее в Малаховской поликлинике открыли «Детскую комнату» в рамках одноименного проекта «Единой России». Проект партии «Единая Россия» «Добрая комната» инициирован депутатом Московской областной думы Линарой Самединовой. Проект предусматривает создание игрового пространства в детских амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждениях здравоохранения. Пребывание детей в игровых комнатах окажет благотворное влияние на их психическое и физическое состояние.

«Когда мы открывали здесь «Добрую комнату», мы ожидали, что этот проект партии «Единая Россия» будет очень востребованным среди детей. Атмосфера, которую мы здесь создали, скрашивает факт посещения детьми поликлиники, ведь для многих малышей – это небольшой, но все-таки стресс. Сегодня мы пополнили детский уголок развивающими книжками, раскрасками, наборами для рисования, которые обязательно понравятся маленьким пациентам», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый.

«Коробку храбрости» доставили в «Добрую комнату».

«В Международный день защиты детей хочется пожелать специалистам детской поликлиники как можно меньше пациентов. А для детей, которым необходима медицинская помощь, есть все самое необходимое, чтобы поднять настроение», - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Люберец Александр Шлапак.