РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 июн. Глава Балашихи Сергей Юров в Международный день защиты детей поздравил молодых мам при выписке из Московского областного перинатального центра и пожелал им и их детям здоровья, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Праздник отмечается 1 июня с 1925 года по решению, принятому на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей.

«Мы сегодня вас поздравляем, самое главное – это здоровье. Здоровья маме, вашим детям. Конечно, время непростое. Берегите себя, соблюдайте масочный режим», – сказал Юров.

Он подарил молодым мамам букеты цветов.

Среди выписывающихся из перинатального центра были супруги Исаченко – родители тройняшек Марьяны, Димитрия и Ирины, родившихся 13 мая. По словам Карины Исаченко, они только сегодня встретились со своими детьми.

«Тяжело было, что нельзя к деткам. Посещений не было, поскольку карантин. Но это вынужденная мера – мы с пониманием все к этому отнеслись. <…> Персоналу безумная благодарность. Они нам все рассказывали. По телефону мы звонили каждый день. Врачи на всех этапах – сколько дети лежали – всю информацию давали про деток, присылали регулярно фотографии», – отметила Исаченко.

После поздравлений Юров пообщался с медперсоналом перинатального центра, поблагодарил медиков за работу и отметил, что на коллектив легла дополнительная нагрузка – количество пациентов увеличилось из-за того, что Саввинский родильный дом был временно перепрофилирован в инфекционное отделение.