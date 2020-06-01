РИАМО - 1 июн. В Москву после зимовки вернулись чечевицы, их обнаружили специалисты ГПБУ «Мосприрода» на городских природных территориях, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента охраны окружающей среды.

Птицы вернулись в столичные парки с зимовки в Юго-Восточной Азии.

«В конце мая и в начале июня в московских парках можно услышать своеобразную песенку «Витю видел», или «Че-че-ви-чи чью», или «Че-че-вицу видел?». Поэтому хозяина этой песни так и зовут – обыкновенная чечевица», — отмечается в материале.

Птицы образуют пары и строят гнезда на кустах на высоте человеческого роста. Характерные местообитание данной птицы — луга с кустарниками, опушки, окраины болот.