РИАМО - 1 июн. Российская артистка Елена Воробей заразилась коронавирусной инфекцией нового типа, но серьезных симптомов у нее нет, передает Газета.ru.

В своем Instagram-аккаунте она отметила, что о диагнозе ей стало известно еще три дня назад, но она не хотела об этом рассказывать из-за «глупых страхов».

«Я начинаю эту борьбу. Каких-то таких серьезных симптомов у меня не было, было легкое покашливание, какое-то такое очень глубокое, и, в общем, легкое недомогание», — сказала Воробей.

На сегодня в РФ выявлено 414 878 случаев заражения коронавирусом, 175 877 пациентов выздоровели.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- Храмы в Москве откроются с 6 июня. Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове заработают со 2 июня.

- Карта загруженности московских парков и мест отдыха появилась в Сети. Там можно посмотреть расписание прогулок для конкретного дома.

- Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в опросе про удаленную работу на «Доброделе». Опрос проводят для того, чтобы определить, насколько удаленный формат работы комфортен для жителей Московской области.

- Среднесуточный оборот самых пострадавших от пандемии отраслей вырос в Москве на 32%. Дополнительную поддержку росту оказывают меры московского правительства по помощи бизнесу.

- В подмосковной Лобне на 14:00 понедельника индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это лучший результат на территории Московской области. В столице лучше всего режим самоизоляции соблюдают на территории поселения Московский – там уровень самоизоляции составляет 2,6 балла.

- Расстояние между столиками в российских кафе увеличат до 1,5 метра. Заведения общепита будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.