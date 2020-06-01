РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Специалисты комитета по делам молодежи администрации Подольска вручили воздушные шары, а также подарили песни и танцы воспитанникам детсада «Золотой ключик» ко Дню защиты детей, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник в рамках акции ко Дню защиты детей сотрудники комитета по делам молодежи администрации округа и учреждений сферы молодежной политики поздравили юных подольчан с праздником.

«Автобригада комитета и специалистов учреждений посетила детский сад №50 «Золотой ключик» и 10 адресов микрорайонов Красная Горка и Силикатная. Помимо поздравлений, песен и танцев, ребятам вручили брендированные воздушные шарики и открытки-раскраски», - говорится в сообщении.

Помощь в организации акции оказали Анастасия Гущина и Владимир Савушкин из ATV Club Bizon.