Куда пожаловаться на подтопления в Московском регионе

Что считается подтоплением
Затопленной считается покрытая водой территория площадью более двух квадратных метров и глубиной более трех сантиметров, мешающая пешеходам или транспорту. На лужу меньшего размера жаловаться не имеет смысла.
Для скорейшего решения проблемы можно привлечь соседей – жалобы на одну и ту же лужу от нескольких человек рассмотрят быстрее. В обращении нужно изложить суть проблемы, указать Ф.И.О. и оставить контактные данные. Также при обращении в электронной форме по возможности следует прикрепить фотографию или видеозапись, свидетельствующую о подтоплении.
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Лужи во дворе
Если подтопление произошло во дворе жилого дома, то в первую очередь с жалобой стоит обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Именно эти организации отвечают за состояние придомовой территории, причем погодные условия не являются основанием для их бездействия – глубокие лужи должны оперативно ликвидироваться.
Узнать, какая компания отвечает за ваш дом, можно на информационном стенде в подъезде дома, на бумажной квитанции оплаты за услуги ЖКХ или на сайте «Реформа ЖКХ», вбив адрес в поисковую строку.
Также москвичи могут оставить обращение о наличии глубоких луж во дворе или на улице на портале «Наш город».
Жители Подмосковья, в свою очередь, могут воспользоваться порталом «Добродел». Жалоба будет направлена ответственным лицам, в ответе будут указаны сроки устранения предмета жалобы.
Подтопление на дорогах и в других местах
При обнаружении на дороге непроходимой лужи москвичи могут обратиться напрямую в диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» по телефону +7 (495) 657-87-03.
Если затопило подземный переход, обращаться следует в ГБУ «Гормост» по телефону +7 (495) 632-58-46 или по электронной почте disp-gormost@dom.mos.ru.
На образование луж на дорогах Московской области можно пожаловаться через сервис «Довольный гражданин. Дороги Подмосковья» проекта «Сердитый гражданин».
Надзор за состоянием дорог в Московской области также осуществляет региональный Минтранс. Если лужа образовалась на месте ямы, угрожающей безопасности дорожного движения, можно сообщить о ней по телефону горячей линии: +7 (495) 228-19-19.
Если вы заметили лужу, мешающую пешеходному или автомобильному движению около магазина или торгового центра, в первую очередь стоит сообщить о ней сотрудникам или администрации торговой точки. То же самое касается и парковых зон – при обнаружении непроходимых затопленных зон лучше обратиться к руководству парка.
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Если проблему не решают
Если ваше обращение проигнорировали, можно направить жалобу в местную администрацию (в управу, префектуру, властям населенного пункта или городского округа).
Москвичи также могут обратиться в Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ), контролирующее работу ведомств и организаций, отвечающих за благоустройство. Телефон горячей линии: +7 (499) 264-96-81, адрес электронной почты: oati@mos.ru. Можно отправить обращение в инспекцию через электронную приемную на сайте правительства Москвы.
На бездействие управляющей компании в Подмосковье можно пожаловаться в Госжилинспекцию – этот орган осуществляет надзор за соблюдением жилищного законодательства в регионе. Образец заявления можно найти на сайте ведомства и направить запрос по адресу gilinspector@mosreg.ru. Горячая линия ГЖИ Подмосковья: +7 (498) 602-83-32.
Также жители Московской области могут обратиться в Госадмтехнадзор. Горячая линия регионального ведомства: +7 (498) 602-83-49. Телефоны подразделений в муниципалитетах можно посмотреть на сайте.
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