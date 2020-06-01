Куда пожаловаться на подтопления в Московском регионе

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Если подтопление произошло во дворе жилого дома, то в первую очередь с жалобой стоит обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Именно эти организации отвечают за состояние придомовой территории, причем погодные условия не являются основанием для их бездействия – глубокие лужи должны оперативно ликвидироваться.

Узнать, какая компания отвечает за ваш дом, можно на информационном стенде в подъезде дома, на бумажной квитанции оплаты за услуги ЖКХ или на сайте «Реформа ЖКХ», вбив адрес в поисковую строку.

Также москвичи могут оставить обращение о наличии глубоких луж во дворе или на улице на портале «Наш город».

Жители Подмосковья, в свою очередь, могут воспользоваться порталом «Добродел». Жалоба будет направлена ответственным лицам, в ответе будут указаны сроки устранения предмета жалобы.

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