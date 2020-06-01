РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 1 июн. Ансамбль эстрадного пения «Серпантин» из Котельников завоевал Гран-при международного онлайн-конкурса «Культурное наследие», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Гран-при Открытого многожанрового онлайн фестиваля-конкурса «Культурное наследие» завоевал образцовый коллектив «Ансамбль эстрадного пения «Серпантин». А лауреатами I степени стали участницы ансамбля Вероника Балановская, Виктория Третяк и Вероника Кошелева», – говорится в сообщении.

В фестивале, который проводился в рамках Международного творческого проекта «Культурное наследие», приняли участие конкурсанты из России, Армении, Украины и Молдовы.

Гран-при «Серпантину» присвоило жюри под председательством доцента кафедры режиссуры и актерского мастерства ГИТиС, проректора по учебно-методической работе Института театрального искусства под управлением Иосифа Кобзона Марии Носовой.