РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Новое расписание кабинетов экстренной и неотложной стоматологической помощи появилось в Люберецкой областной больнице, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Экстренная хирургическая стоматологическая помощь детям оказывается ежедневно с 8:00 до 14:00 в детском поликлиническом отделении №2», - говорится в сообщении.

2 июня с 8:00 до 19:00 будет работать кабинет в поликлиническом отделении №6 по адресу: Люберцы, улица Назаровская, дом 3, телефон регистратуры: 8(495)558-40-33.

Также пациентов будут принимать в поликлиническом отделении №10 в строении 1 дома 1 микрорайона Птицефабрика Томилина. Телефон регистратуры: 8(495)557-11-11. 3 июня прием пройдет с 8:00 до 19:00 в центральном поликлиническом отделении по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом 116, телефон регистратуры: 8(495)503-60-33, а также в поликлиническом отделении №10. ⠀

4 июня с 8:00 до 19:00 работает кабинет в поликлиническом отделении №5 в доме 36 на улице Кирова Люберец. Телефон регистратуры: 8(495)559-73-57, а также в поликлиническом отделении №3 по адресу: поселок Вуги, дом 26А. Телефон регистратуры: 8(495)554-75-42.

5 июня прием пройдет с 8:00 до 19:00 в поликлиническом отделении №6 и в центральном поликлиническом отделении. 6 июня принимать пациентов будут в поликлиническом отделении №5 с 9:00 до 15:00.⠀

Кабинеты экстренной стоматологической помощи для детей 2 июня будут работать с 8:00 до 14:00 в детском поликлиническом отделении №2 по адресу: Люберцы, улица Назаровская, дом 3. Телефон регистратуры: 8(495)558-43-50. Также прием пройдет с 14:00 до 19:00 в детском поликлиническом отделении №3 в доме 48 на улице Ленина в Октябрьском, телефон регистратуры: 8(495)558-03-27.

3 июня с 8:00 до 14:00 пациентов ожидают в детском поликлиническом отделении №1 по адресу: Люберцы, улица Авиаторов, дом 5. Телефон регистратуры: 8(495)559-40-18. С 14:00 до 19:00 прием состоится в детском поликлиническом отделении №2. ⠀ ⠀

4 июня прием маленьких пациентов пройдет с 8:00 до 14:00 в детском поликлиническом отделении №1, а с 14:00 до 19:00 - в детском поликлиническом отделение №3 по адресу: Малаховка, Быковское шоссе, дом 40. Телефон регистратуры: 8-495-501-02-11. 5 июня с 8:00 до 19:00 прием пройдет в детском поликлиническом отделении №2.

6 июня с 9:00 до 15:00 юных пациентов ожидают в стоматологическом кабинете детского поликлинического отделения №3 в корпусе 4 дома 1 на Егорьевском шоссе в Краскове. Телефон регистратуры: 8-495-567-47-68.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- Храмы в Москве откроются с 6 июня. Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове заработают со 2 июня.

- Карта загруженности московских парков и мест отдыха появилась в Сети. Там можно посмотреть расписание прогулок для конкретного дома.

- Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в опросе про удаленную работу на «Доброделе». Опрос проводят для того, чтобы определить, насколько удаленный формат работы комфортен для жителей Московской области.

- Среднесуточный оборот самых пострадавших от пандемии отраслей вырос в Москве на 32%. Дополнительную поддержку росту оказывают меры московского правительства по помощи бизнесу.

- В подмосковной Лобне на 14:00 понедельника индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это лучший результат на территории Московской области. В столице лучше всего режим самоизоляции соблюдают на территории поселения Московский – там уровень самоизоляции составляет 2,6 балла.

- Расстояние между столиками в российских кафе увеличат до 1,5 метра. Заведения общепита будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.