РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Полицейские изъяли более 100 граммов героина у жителя новой Москвы в машине такси в Подольске, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с полицейскими УМВД России по Подольску в результате оперативно-разыскных мероприятий при съезде с трассы Южный обход в округе был остановлен автомобиль такси, на пассажирском сидении которого находился 32-летний ранее неоднократно судимый житель новой Москвы. При личном досмотре у пассажира в кармане куртки обнаружено и изъято 2 свертка с порошкообразным веществом.

«Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой более 100 граммов. Следователем Следственного управления УМВД по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере)», – говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.