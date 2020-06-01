РИАМО - 1 июн. Карта, которая показывает загруженность московских парков и мест отдыха, появилась на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Благодаря этой карте жители Москвы смогут спланировать прогулку с соблюдением социальной дистанции. Карта доступна по ссылке.

«Территории парков и других мест отдыха на карте окрашены в разные цвета в зависимости от их доступности и загруженности. Чтобы территории не были переполнены и горожане могли соблюдать социальную дистанцию, администрация парков сможет оперативно сообщать о количестве посетителей и при необходимости временно ограничивать доступ горожан», - рассказал руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

При этом территория парка на карте может быть окрашена в несколько цветов. Зеленый означает, что парк открыт для посещения и людей в нем немного, желтый говорит о том, что соблюдать социальную дистанцию стало сложнее и от посещения стоит воздержаться.

А если парк светится красным цветом, то риск нарушения социальной дистанции очень высокий. В этом случае администрация парка может закрыть вход для вновь прибывших. Эта информация также появится на карте.

С 21:00 до 09:00, когда парки и места отдыха закрыты, их зоны на карте будут автоматически окрашены в красный цвет. Территории, на которых по утрам можно заниматься спортом, станут на карте оранжевыми.

На этой же карте жители Москвы могут посмотреть график прогулок для каждого дома и двухкилометровый радиус, в пределах которого рекомендовано гулять. Эту информацию можно также узнать на «Яндекс.Картах».

Между тем, узнать загруженность московских парков также можно и в приложении «Моя Москва». Для этого нужно выбрать сервис «Пешие прогулки» и ввести нужный адрес. Откроется расписание, а при нажатии на кнопку «Показать ближайшие парки» станет доступна карта, на которой будут отмечены природные территории и их уровень загруженности.

С 1 июня жителям Москвы разрешили гулять по графику. Каждый дом может совершать проулки три раза в неделю – два раза в будние дни и один раз в выходной.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

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- Среднесуточный оборот самых пострадавших от пандемии отраслей вырос в Москве на 32%. Дополнительную поддержку росту оказывают меры московского правительства по помощи бизнесу.

- В подмосковной Лобне на 14:00 понедельника индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это лучший результат на территории Московской области. В столице лучше всего режим самоизоляции соблюдают на территории поселения Московский – там уровень самоизоляции составляет 2,6 балла.

- Расстояние между столиками в российских кафе увеличат до 1,5 метра. Заведения общепита будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.