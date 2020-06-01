РИАМО - 1 июл. Голосование по поправкам в Конституцию РФ будет проходить в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля, передает РИА Новости.

Как рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, соответствующее предложение главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой поддержал президент России Владимир Путин.

«Считать (голоса - ред.) будут первого (июля - ред.)», - сказал Крашенинников.

Основным днем голосования будет именно 1 июля. Также этот день сделают выходным.