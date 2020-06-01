РИАМО - 1 июн. На портале «Добродел» начался сбор предложений по строительству тротуаров на областных дорогах в 2021 году, он продлится до 10 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Голосование на портале будет проходить в два этапа: сбор предложений в течение десяти дней, а затем до конца месяца — голосование. В <…> перечень для второго этапа <…> включат те участки вдоль региональных дорог, которые предложили жители в рамках первого этапа, и участки, отобранные профильными ведомствами», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что около 25% от общей программы строительства новых тротуаров в 2021 году определят с помощью жителей Подмосковья.

Принять участие в сборе предложений до 10 июня могут пользователи, которые зарегистрированы на портале госуслуг. Один человек может предложить дорогу для строительства тротуара. Можно будет также приложить фото, оставить комментарии либо поделиться своим мнением о любой другой дороге и поддержать комментарии других пользователей.

Второй этап голосования пройдет с 15 по 30 июня.