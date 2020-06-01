РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июн. В микрорайоне Железнодорожный Балашихи водитель автомобиля Renault Megane сбил 10-летнего пешехода, ребенок получил телесные повреждения, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Инцидент произошел в понедельник утром.

«В понедельник в 10:40 в микрорайоне Железнодорожный на улице Рождественской в районе дома №3 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором водитель автомашины Renault Megane допустил наезд на пешехода, пересекающего проезжую часть дороги на самокате справа налево по ходу движения транспорта в зоне действия пешеходного перехода», - говорится в сообщении.

В результате ДТП 10-летний ребенок получил телесные повреждения.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что при переходе проезжей части необходимо неоднократно убедиться в своей безопасности, выбирать для перехода дороги только безопасные места - пешеходные переходы. Переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора. Прежде, чем перейти проезжую часть, даже по пешеходному переходу, нужно убедиться в том, что все транспортные средства вас пропускают.

ГИБДД рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток, чтобы быть заметнее для водителей.

«Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны на дороге, не спешите, притормозите при подъезде к пешеходным переходам, к местам массового скопления людей», - добавляется в материале.