РИАМО - 1 июн. Сотрудники правоохранительных органов задержали участников группировки, которые подозреваются в вымогательстве денег у водителей такси на территории привокзальных площадей Казанского вокзала в Москве, сообщается на официальном сайте «МВД-Медиа».

В правоохранительных органах полагают, что члены группировки угрожали насилием и грозились повредить машины, а также требовали у таксистов ежемесячных платежей за возможность работать на территории привокзальных площадей, примыкающих к Казанскому вокзалу. Злоумышленники устанавливали таксу поборов в зависимости от марки машины: от 7 до 30 тысяч рублей в месяц. Тех, кто не соглашался, подозреваемые силой вывозили за город и, угрожая оружием, добивались своего.

«Сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых: предполагаемого организатора, сборщиков денег и лиц, оказывавших физическое и психологическое воздействие на потерпевших», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе обысков изъяты предметы, оружие, более 500 патронов для мелкокалиберной винтовки, списки с расчетами выплат, полученных от граждан, а также наличные деньги в рублях и валюте.