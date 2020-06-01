По Конституции президентом можно стать, если вы старше 35 лет и не менее 10 лет живете в России. Не менее 20 лет

Президентом можно стать, если вы старше 35 лет и не менее 10 лет живете в России. Не менее 15 лет

Верно. Кстати, если бы на момент первого избрания Владимира Путина президентом в 2000 году действовал ценз оседлости в 25 лет, он не смог бы участвовать в выборах. Не менее 10 лет