РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 июн. «ЗиО-Подольск» изготовит все котельное оборудование для второго подмосковного завода «Энергия из отходов» в Наро-Фоминском округе, строительство на площадке начнется в 3 квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Консорциум швейцарско-японского холдинга Hitachi Zosen Inova и ПАО «ЗиО-Подольск» продолжают производство оборудования для второго подмосковного завода «Энергия из отходов» по энергетической утилизации отходов, который строится в Наро-Фоминском городском округе вблизи деревни Могутово. Сердце завода – все котельное оборудование – производится на подольском заводе. Предприятия HZI и «ЗиО-Подольск» должны поставить всю технологическую цепочку для этого крупного проекта, включая современную систему сжигания и очистки дымовых газов компании HZI», – говорится в сообщении.

Завод в Наро-Фоминском городском округе мощностью 700 тысяч отходов в год является вторым из четырех планируемых заводов по переработке отходов в энергию, которые будут построены в Московской области до конца 2022 года. Реализация пилотного проекта в рамках нацпроекта «Экология» позволит перерабатывать 2,8 миллиона тонн отходов в год и создаст электрическую мощность, достаточную для обеспечения «зеленой» электроэнергией примерно 1,5 миллиона жителей Подмосковья.

Строительные работы на площадке начнутся в начале 3 квартала 2020 года, в настоящее время проводятся подготовительные мероприятия.