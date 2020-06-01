РИАМО - 1 июн. Минэкологии направило в Арбитражный суд Московской области исковое заявление о взыскании ущерба, причиненного почвам в результате незаконного размещения отходов на земельном участке вблизи деревни Манюхино городского округа Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Ответчиком по деле выступает компания «Мега-Велес Групп».

«Компания по договору с собственником земельного участка осуществляла планировку территории с использованием грунтов и строительных отходов IV-V класса опасности. Проектно-технической документации на право размещения и использования отходов у производителя работ не оказалось», — говорится в сообщении.

За нарушение правил обращения с отходами компанию оштрафовали на 170 тысяч рублей. В ходе расследования рассчитан ущерб, нанесенный почвам, сумма которого составила 2,8 миллиона рублей.

Нарушитель отказался добровольно возместить ущерб. Теперь, в случае решения в пользу Минэкологии, ему придется это сделать в судебном порядке.