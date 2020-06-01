РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Врачи центра по борьбе с Covid-19, открытого на базе стационарного отделения №3 Люберецкой областной больницы, приняли порядка 240 пациентов с коронавирусной инфекцией с момента его открытия, сообщил исполняющий обязанности главного врача медицинского учреждения Дмитрий Семенцов.

Инфицированных коронавирусом пациентов привозят в ковидный центр из городского округа Люберцы и других округов Подмосковья.

«По состоянию на утро понедельника, в «тяжелом» инфекционном отделении №1 больницы проходят лечение 166 человек, из них 21 - в реанимации. На кислороде находятся 80 пациентов, четверо на ИВЛ», - сказал Семенцов.

Он также добавил, что в «легком» инфекционном отделении №2 на долечивании находятся 57 человек. Выписали семь пациентов. ⠀

Ковидный центр был открыт 22 мая. Новый стационар рассчитан на 369 коек, 100 из них - реанимационные. Все койки оборудованы по стандарту Covid-19, к каждой подведен кислород.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

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