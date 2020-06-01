РИАМО - 1 июн. Сотрудники Мосгосстройнадзора за первые пять месяцев текущего года провели 183 проверки на строящихся объектах столичной подземки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Специалисты проверили линию метро вдоль Калужского шоссе «Улица Новаторов» — «Коммунарка», продление Люблинско-Дмитровской линии «Селигерская» — «Улица 800-летия Москвы», а также Калининско-Солнцевской линии «Рассказовка» — «Внуково» и другие.

«Мосгосстройнадзор тщательно проверяет качество строящихся объектов столичной подземки. Исследования и испытания регулярно проводят специалисты Центра экспертиз (ЦЭИИС), все нарушения находятся на контроле до полного их устранения», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Специалисты во время проверок контролировали качество сварных соединений, монолитные конструкции в части шага армирования, толщину защитного слоя и прочности бетона, вертикальности конструкций и соответствия их геометрических размеров требованиям проектной документации.

Контроль осуществляли специалисты отделов обследования и экспертиз несущих и ограждающих конструкций, геодезического контроля, а также лаборатория испытаний строительных материалов и конструкций ГБУ «ЦЭИИС», которые выезжали на строительные площадки метрополитена около 320 раз.

В этом году успели выдать разрешение на ввод в эксплуатацию ТПУ «Рязанская» и второго участка Некрасовской линии метрополитена со станциями «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», а также «Авиамоторная» и «Лефортово», которые строились в рамках БКЛ.

В настоящий момент на контроле комитета находится 84 объекта капитального строительства метрополитена.