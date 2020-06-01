РИАМО - 1 июн. Правоохранители закончили предварительное расследование уголовного дела в отношении банды, обвиняемой в контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере, злоумышленники незаконно перевезли 41 тонну лома стоимостью 8 миллионов рублей через таможенную границу, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Руководитель компании, специализирующейся на экспорте черных металлов, привлек двух сообщников — директоров фирм-однодневок — чтобы незаконно вывозить латунь за рубеж.

«Введя в заблуждение сотрудников Федеральной таможенной службы, они осуществили незаконное перемещение 41 тонны лома стоимостью 8 миллионов рублей водным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в порт Эстонии», — говорится в сообщении.

Обвиняемые использовали заведомо ложную документацию относительно ценообразования, происхождения и стоимости экспортируемого товара.

«Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 226.1 УК РФ», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что в настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Можайский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.