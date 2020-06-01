РИАМО (МЫТИЩИ) – 1 июн. С понедельника часть библиотек МАУК «БИЦ» в городском округе Мытищи возобновила работу, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«Прием и выдача книг производятся только по предварительной записи по телефону, электронной почте, через соцсети. Время обслуживания – с 10:00 до 19:00. Перерыв для дезинфекции помещений с 14:00 до 15:00. Выходной – воскресенье. В библиотеках соблюдение масочного режима и стандартов безопасности строго обязательно. Мероприятия проходят по-прежнему в режиме онлайн», – говорится в сообщении.

Список открытых с понедельника библиотек можно посмотреть в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.