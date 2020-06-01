РИАМО - 1 июн. Началось строительство верхнего перекрытия станции метро «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии, после завершения этих работ строители смогут приступить к обратной засыпке котлована, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Станция «Мичуринский проспект» запроектирована с двумя вестибюлями: наземным и подземным. Объединенный наземный вестибюль станции соединит Большую кольцевую линию и Солнцевский радиус метрополитена.

«На юго-западном участке БКЛ от «Проспекта Вернадского» до «Аминьевского шоссе» уже построены все перегонные тоннели. БКЛ будет перевозить до 380 миллионов людей в год. Ее протяженность составит 70 километров, а на линии будет 31 станция», – отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Наземный вестибюль был возведен на холме по нечетной стороне Мичуринского проспекта в рамках строительства станции «Мичуринский проспект» Солнцевского радиуса. Из вестибюля в дальнейшем можно будет спуститься на платформу станции «Мичуринский проспект» БКЛ, а также по надземной пешеходной галерее перейти на одноименную станцию Солцневского радиуса метро.

«Мичуринский проспект» – одна из станций юго-западного участка Большой кольцевой линии от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Проспект Вернадского». Протяженность участка составляет 4,6 километра, открыть его планируют в следующем году.