Торговые центры в Москве 1 июня открылись после двухмесячного карантина. Согласно новым правилам количество людей в торговом зале будут контролировать, одежду можно будет купить с ограниченной примеркой, а все покупатели и продавцы должны держать социальную дистанцию и соблюдать масочный и перчаточный режим. Обозреватель РИАМО проехала по крупным торговым центрам столицы и узнала, что там происходит после массового локдауна.

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Открылось не все

В аутлете Vnukovo Outlet Village для 10 утра понедельника людей не так уж и мало – парковка полупустая, но в каждом магазине были люди. При въезде на парковку температуру никто не измеряет, зато есть разметка на асфальте в 1,5 метра.

В магазине «Рандеву» было семь посетителей, большинство из них – женщины. Я зашла в маске, но без перчаток, замечания мне никто не сделал. Сами продавцы работают в масках и перчатках.

Примерка обуви никак не отличается от того, что был до карантина. При мне обувь примерила девушка, которая была с мамой и ребенком. Продавец подошла к ней довольно близко и стояла рядом, пока шла примерка.

В магазине мужской одежды Gabbiacci прямо на входе лежит упаковка масок, влажные салфетки и дезинфектор для посетителей.

Практически у каждого магазина на стекле висит предупреждение о соблюдении дистанции и обязательном ношении масок и перчаток. А вот надеть их на входе меня попросили только в Lady & Gentleman. Для контроля посетителей открыли только один вход-выход, возле которого поставили охранника, он никого не пускает без средств индивидуальной защиты.

Как рассказали продавцы, количество примерочных в зале ограничено: работают только две примерочные в мужском зале и две – в женском.

Между тем, пока не все магазины аутлета открыты для посетителей. Ольга, которая приехала в магазин Furla, остались разочарована.

«Еще до карантина я сдала в ремонт ремешок от сумки, которая на гарантии. В итоге – ремонт затянулся на два месяца.Поэтому, как только я узнала об открытии аутлета, сразу приехала. В результате потратила время в пустую», - пожаловалась девушка.

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Рады выйти на работу

Семья с ребенком приехала в аутлет, чтобы купить часы, но магазин тоже оказался закрыт. «Мы не расстраиваемся, хотя бы появился повод куда-то выбраться всем вместе», - рассказали покупатели.

Продавцы аутлета говорят, что больше боятся отсутствия продаж, чем вируса, так как от этого зависит их зарплата.

«Мы уже устали сидеть без работы, поэтому социальная дистанция, маски и перчатки нас не смущают. По правилам аутлета все сотрудники должны быть в средствах индивидуальной защиты, а работники и посетители – держать дистанцию, поэтому риск заражения минимальный», - считают девушки.

В магазине Kuchenland Home на входе поставили не только перчатки и санитайзер, но и установили большие информационные щиты с напоминанием об их использовании.

«Мы так рады, что вышли на работу, поэтому готовы и в масках работать! Тем более, работали так за несколько недель до закрытия», - рассказала кассир.

По ее словам, для клиентов тоже созданы условия, а также пришла новая коллекция.

Не очень ответственно к новым правилам отнеслись сотрудники магазина «Оптика», где представлены очки разных брендов. Они были без перчаток и надели их только перед выходом из-за кассы. Площадь магазина маленькая, при этом дистанцию никто не соблюдал.

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Руками не потрогать

В «Мегу» на Теплом Стане не пускают без масок и перчаток. Охранник делает замечание тем, кто без средств защиты. Внутри в общих помещениях нанесена разметка 2 метра и стоят информационные щиты с просьбой соблюдать дистанцию, не снимать маску и перчатки, мыть руки и пользоваться санитайзерами.

«Посетителей для утра подельника достаточно», - считает продавец часов Tissot. По его словам, им выдали удобные перчатки, в которых руки не потеют, и мягкие маски. Магазин часов расположен на островке и со всех сторон обнесен разметкой, поэтому продавец не боится вируса.

А вот в магазинах косметики сразу чувствуются изменения. Например, в «Л'Этуале» охранник при входе просит не трогать флаконы руками. Теперь нанести аромат на тестер может только продавец.

В Mac за пару часов зашли всего два посетителя, и они ничего не купили. Сотрудники магазина рассказали, что теперь покупателям нельзя пользоваться тестерами, вся косметика затянута пленкой. Купить что-то можно только на глаз.

«В масках и перчатках не очень удобно работать, но мы не за это переживаем. Главное, чтобы покупателям было удобно выбирать товар в новых условиях. Обычно к обеду у нас было уже много продаж, а сегодня только двое зашли», - рассказывает продавец.

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Лето никто не отменял

Больше всего посетителей в самых популярных масс-маркетах – Zara и Mango, в основном девушки, которые приехали за новой коллекцией.

«Лето никто не отменял, поэтому я ждала открытия, когда смогу приехать в магазин и купить конкретное платье. Еще хочу зайти в пару магазинов», - поделилась девушка.

Другая покупательница, которая вышла из магазина с двумя пакетами, сказала, что ехала сюда целенаправленно: «Купила платье в Zara, еще кроссовки дочери присмотрю и поеду домой».

Сотрудники Pepe Jeans признались, что переживают не за коронавирус, а за то, что в магазине будет мало клиентов.

«Сегодня за утро к нам никто даже не зашел. Люди в основном в маске, но некоторые ее спускают, надоедает, перчатка одна, так как в другой руке – смартфон», - рассказал продавец бутика.

По его словам, все уже привыкли ходить в масках и перчатках на улице, поэтому он не видит проблемы в том, что люди не захотят это соблюдать в торговых центрах. Также сотрудники «Меги» переживают из-за того, что закрыты фудкорты и негде пообедать.

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Пришла погулять

«Метрополис» уведомил клиентов о том, какие магазины будут открыты с 1 июня. Вход с МЦК открылся в то же время, что и торговый центр, в 10 утра. Кроме того, вход и выход от станции метро «Войковская» разделили для разграничения потоков.

Для удобства посетителей в ТРЦ установили четыре вендинговых автомата со средствами защиты – основной возле главного входа, у эскалатора.

Как рассказывают продавцы, посетители в основном ничего не покупают, а просто гуляют по магазину. «Наверное, требуется какое-то время, чтобы они привыкли делать покупки в новых условиях», - отмечает продавец.

По его словам, примерочные работают не везде – на усмотрение бренда, что затрудняет покупки.

По словам одной из посетительниц в магазине парфюмерии, косметика ей не очень нужна. «На самоизоляции я все заказывала через интернет. Сюда пришла для того, чтобы просто сменить обстановку, выйти погулять», - призналась собеседница РИАМО.

В магазинах бытовой техники в понедельник днем тоже никого. Продавцы жалуются, что люди приходят «просто посмотреть» на товар.

В ТРЦ Калейдоскоп на «Сходненской» мне измерили температуру на входе и выдали перчатки, так как я не успела надеть свои.Охранники строго следят за тем, чтобы люди не нарушали дистанцию, и гоняют с лавочек.

Покупателей очень мало, поэтому охранникам работать не тяжело, а вот продавцы жалуются.

«Не знаю, что мы сегодня продадим за день, так как людей совсем нет, но хорошо, что у нас есть работа», - рассказывает сотрудник ТРЦ.

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Первые покупатели в ГУМе

В ТЦ «Никольский пассаж» в Ветошном переулке, рядом с ГУМом, и до карантина было немноголюдно, но сегодня особенно пусто. При этом на входе охрана измеряет температуру.

«Сейчас мы работаем по сокращенному графику, до 19.30. Клиентов пока совсем нет», - рассказал продавец магазина мужских костюмов.

Сотрудники магазинов соблюдают масочно-перчаточный режим, разметка и санитайзеры есть в отдельных шоурумах, в галереях на полу ее нет, также санитайзер я нашла в туалете.

Главный магазин Москвы – ГУМ – тоже не вызвал ажиотажа в первый день работы после карантина. Посетителей здесь крайне мало, но есть и те, кто выходит с покупками.

На входе температуру никто не измеряет, да и разметка едва заметная – красные линии, расположенные только у входа в магазины. Привычные лавочки с мороженым не работают, кафе Bosco также закрыты. Работает только «Гастроном» на первом этаже, где продавцы могут купить себе обед.

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