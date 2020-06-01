РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 июн. Более 1,1 тысячи семей из подмосковного Подольска в ближайшее время получат выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В соответствии с порядком назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в Подольском управлении социальной защиты населения сформированы выплатные документы на 1136 человек, зачисление денежных средств будет произведено получателям государственным казенным учреждением Московской области «Единый выплатной центр министерства социального развития Московской области» в ближайшее время», – сказал начальник Подольского управления социальной защиты населения Николай Шестаков.

Выплату на детей от 3 до 7 лет могут оформить семьи, чей доход на члена семьи не превышает величину прожиточного минимума – 13115 рублей. Подать заявление можно через единый портал государственных услуг.

Размер выплаты составит 50% прожиточного минимума на ребенка. В Подмосковье – это более 6,3 тысячи рублей. Для того, чтобы ее получить родителям необходимо заполнить только заявление. Оставшиеся документы будут запрошены управлением социальной защиты через межведомственное взаимодействие с другими организациями.