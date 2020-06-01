РИАМО - 1 июн. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's представила первое в России заведение, оснащенное для работы после частичного снятия ограничений с предприятий общественного питания, это ресторан компании на Арбате в центре Москвы, сообщается на сайте компании.

Примененные в данном ресторане решения будут использованы на предприятиях по всей России. Они помогут обеспечить большую безопасность и социальное дистанцирование для сотрудников и гостей.

«Мы разработали концепцию предприятия, которая позволит как обеспечить безопасность наших клиентов и сотрудников и соблюсти все рекомендации уполномоченных органов, так и сохранить при этом нашу уникальную атмосферу гостеприимства. После тестирования нового формата безопасного McDonald's на Арбате мы применим самые успешные решения в наших предприятиях по всей стране», — сказал генеральный директор McDonald's в России Марк Карена.

Концепция предусматривает, что в ресторане будет действовать частичное ограничение на вход в зависимости от размера и конфигурации помещения. Перед входом в заведение нанесут разметку на дорожное покрытие, чтобы безопасно организовать очередь.

Регулировать загрузку залов будет специальный сотрудник на входе, который также будет открывать входную дверь каждому гостю, чтобы исключить дополнительный контакт посетителя с поверхностью.

Также на входе посетителям будет предлагаться дезинфекция рук на специально оборудованной станции. Далее посетитель получит локатор с номером стола, за которым он будет ожидать свой заказ. В зоне приема заказов, между киосками для самостоятельного заказа, а также между столиками установлены новые защитные экраны, которые обеспечат безопасность сотрудников и гостей.

Также ожидание и передача готового заказа, в том числе на вынос, будет происходить непосредственно за отдельным столиком: сотрудник предприятия теперь принесет заказ и передаст его бесконтактно, поставив на соседний незанятый стол. Потоки курьеров и гостей будут безопасно разведены на разные очереди, а также входы и выходы.