РИАМО - 1 июн. Глава ЦИК России Элла Памфилова высказала предложение провести голосование по поправкам в Конституцию РФ еще в течение шести дней до объявленной даты, сообщает РИА Новости.
«Мы предусмотрели и предлагаем провести голосование не только в тот день, дату которого вы назначите, но и в течение шести дней до этого основного дня голосования», - предложила Памфилова на совещании у президента РФ.
Она пояснила, что у россиян тогда будет возможность высказать свое мнение по данному вопросу, когда им наиболее удобно, в течение семи дней.
По ее словам, это также поможет минимизировать контакты при голосовании на участках и избежать скопления людей.
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