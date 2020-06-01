РИАМО - 1 июн. Глава ЦИК России Элла Памфилова высказала предложение провести голосование по поправкам в Конституцию РФ еще в течение шести дней до объявленной даты, сообщает РИА Новости.

«Мы предусмотрели и предлагаем провести голосование не только в тот день, дату которого вы назначите, но и в течение шести дней до этого основного дня голосования», - предложила Памфилова на совещании у президента РФ.

Она пояснила, что у россиян тогда будет возможность высказать свое мнение по данному вопросу, когда им наиболее удобно, в течение семи дней.

По ее словам, это также поможет минимизировать контакты при голосовании на участках и избежать скопления людей.