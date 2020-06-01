РИАМО - 1 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил детей и родителей с Международным днем защиты детей.

«Сегодня особенный праздник – Международный день защиты детей. Мы все стараемся достойно воспитывать наших детей, защищать их, учить. Очень важно, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым, чтобы он был окружен заботой близких», - написал Воробьев на своей странице в Instagram.

Он отметил, что 1 июня напоминает взрослым об огромной ответственности за детей, за их благополучие и счастливое будущее.

Также губернатор пожелал всем родителям и детям крепкого здоровья, семейного тепла и всего самого доброго.