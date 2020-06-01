РИАМО - 1 июн. В Подмосковье планируют открыть летние детские оздоровительные лагеря с 1 июля, число включенных в реестр загородных лагерей выросло с 96 до 115, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Ежегодно количество отдохнувших подмосковных ребят у нас росло <...>. Из 684 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет, которые проживают в Московской области, оздоровительную кампанию должны были пройти более 60%», – сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Он отметил, что в лагеря и санатории отправятся лишь 11%. Это будут в основном дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации – более 85 тысяч. Правительство региона и министерство соцразвития предпринимают меры, чтобы оздоровительная кампания состоялась. Вернуть детские сады в обычный режим работы можно будет не раньше 15 июня.

К 1 июля планируется выйти на третий этап снятия ограничений – по рекомендациям Роспотребнадзора тогда разрешается открытие смен. Принимать детей лагеря региона могут уже с 1 июля.

«Мы надеемся в этом году провести две смены, как и рекомендует Роспотребнадзор. Смена будет длиться 21 день. Будет введен ряд ограничений. Например, отдых организуют только на территории региона. Ранее мы каждый год отправляли детей в здравницы Крыма, Краснодарского края. Это будет возможно после завершения третьего этапа выхода из пандемии», – отметил Голубев.

В лагерях и санаториях Московской области смогут отдыхать и дети, проживающие в Москве. Открывающиеся лагеря должны соответствовать требованиям: круглосуточное наличие в каждом лагере двух медиков; лагерь должен быть закреплен за медучреждением; наличие дополнительных средств дезинфекции.

Обязательно наличие одноразовой посуды в питьевых пунктах; все работники кухни должны быть оснащены средствами индивидуальной защиты; весь персонал должен быть протестирован на Covid-19; лагерям необходимо получить заключение Роспотребнадзора.

Сейчас лагеря, которые хотят принимать детей с 1 июля, могут начать проверяться, получить акт приемки, что позволит вовремя стартовать летней оздоровительной кампании. В 2020 году сумма на оздоровительную кампанию составит более 2 миллиардов рублей.

«Пока не будут работать наши загородные и школьные лагеря, в каждом среднем общеобразовательном учреждении будут открыты онлайн-лагеря. Дети привыкли работать в дистанционном режиме, программы и платформы обучающие подключены. Их планируют использовать с июня по июль включительно», – заключил Голубев.