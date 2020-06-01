РИАМО - 1 июн. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проведут 1 июля, передает РИА Новости.

О назначении даты стало известно на встрече рабочей группы по поправкам, которую проводит в понедельник президент страны Владимир Путин.

«Нужно, чтобы люди принимали это решение вне зависимости от каких-либо текущих ситуаций, в том числе с коронавирусной инфекцией», - сказал Путин.

Глава государства дал поручением главам Центризбиркома, Роспотребнадзора и регионов обеспечить полную безопасность на участках. Глава ЦИК Элла Памфилова в этой связи предложила перед началом голосования провести повсеместное тестирование членов избирательной комиссии на наличие коронавирусной инфекции.