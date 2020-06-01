РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июн. Молодогвардейцы городского округа Мытищи поздравили воспитанников реабилитационного центра «Преображение» с Днем защиты детей, сообщается в Instagram-аккаунте МГЕР Мытищ.

«В День защиты детей молодогвардейцы совместно с председателем Совета депутатов Андреем Гореликовым, местным отделением партии «Единая Россия» приехали в детский реабилитационный центр «Преображение», чтобы поздравить детишек и передать им испеченные своими руками тортики и сладости к чаю», - говорится в сообщении.

«Молодая Гвардия Единой России» — это всероссийская общественно-политическая молодежная организация партии «Единая Россия».