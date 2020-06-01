РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июн. Воспитанников детского сада №2 «Непоседы» в микрорайоне Дзержинского Балашихи поздравили с Международным днем защиты детей, им вручили воздушные шары и книги сказок, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

От имени главы Балашихи Сергея Юрова поздравления передала начальник управления образования городской администрации Александра Зубова.

«Мы вам от имени главы нашего города Сергея Юрова передаем самые теплые поздравления с детским международным праздником и желаем вам от души, чтобы лето было самое теплое, много улыбок и счастья. Дорогие взрослые, а вам желаю, чтобы вы вдохновенно и самозабвенно несли свою вахту и, конечно, очень крепко любили наших детей», - сказала Зубова.

От местного отделения партии «Единая Россия» она вручила детям книги со сказками и воздушные шары.

По словам заведующей детским дошкольным учреждением Елены Сусловой, с понедельника в детсаду функционирует 12 дежурных групп по 12 человек. Всего 144 ребенка. Все группы скомплектованы в соотвествии со стандартом режима работы дежурных групп. В дежурных группах находятся воспитанники детских садов №№2, 3, 6 и 25. Образовательную деятельность пока не проводят. За детьми только присматривают и ухаживают.

«Санитарные меры у нас строго соблюдаются - проводится дезинфекция, все сотрудники прошли тестирование на коронавирус, они обеспечены средствами индивидуальной защиты, в каждой группе есть бактерицидные лампы, группы проветриваются и обрабатываются согласно графику», - подчеркнула Суслова.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Это один из старейших международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей.