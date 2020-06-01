РИАМО - 1 июн. Президент РФ Владимир Путин посчитал 1 июля вполне подходящей датой для проведения по поправкам в Конституцию России, передает РИА Новости.

В ходе встречи рабочей группы глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что 1 июля было бы оптимальным днем для назначения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Президент поддержал это заявление.

Путин призвал перед голосованием дать возможность россиянам сосредоточиться на изучении поправок в Конституцию РФ.

Кроме того, он поручил главам ЦИК, Роспотребнадзора и регионов обеспечить полную безопасность на участках, где будет проходить голосование.