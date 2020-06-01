РИАМО - 1 июн. Московский городской суд признал законным арест четырех экс-сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, которые инициировали незаконное уголовное преследование журналиста Ивана Голунова, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы суда.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 07.06.2020 Уметбаева М.М., Феофанова Р.В., Сергалиева А.А., Ляховца И.С», - сказал собеседник агентства.

В июне 2019 года сотрудники полиции подложили наркотики в рюкзак Голунова, а также в его квартиру. Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-разыскных мероприятий, которые в последующем явились доказательствами виновности журналиста в незаконном сбыте наркотических веществ. Наркотики экс-сотрудники приобрели незаконно, а также незаконно хранили и перевозили их.

Ситуация с задержанием Голунова вызвала большой общественный резонанс. Уголовное дело прекратили из-за недоказанности участия журналиста в преступлении, после чего освободили его из-под стражи.