РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июн. Пациентов детского отделения Московского областного онкологического диспансера в Балашихе поздравили с Международным днем защиты детей, им вручили книги и наборы для творчества, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Подарки к Международному дню защиты детей от местного отделения партии «Единая Россия» ребятам передали представители Совета депутатов Балашихи, члены Балашихинского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» и директор спортивного комплекса «Метеор».

«Мы надеемся, что благодаря этой помощи им станет легче переносить тяготы лечения. Также хочется поблагодарить и врачей, которые занимаются детьми и защищают их от невзгод», - сказал зампред Совета депутатов Балашихи Евгений Николаев.

Он добавил, что в подарки вошли детские книги, раскраски и наборы для творчества, которые помогут детям разных возрастов проводить досуг.

По словам Николаева, наборы называются «Коробка храбрости», так как для того, чтобы бороться с болезнью, нужно обладать определенным мужеством, которые и проявляют маленькие пациенты.

«В настоящее время в диспансере проходят лечение 38 детей, и ни одного ребенка мы не оставим без подарков. Сегодня эта акция посвящена именно онкологическому центру, но по мере того, как будут сниматься карантинные мероприятия, связанные с Covid-19, будем также развозить подарки и по другим больницам», - подчеркнул Николаев.

Из-за действующих на территории региона режима ограничений детей поздравят с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Для них проведут праздничную программу с участием артистов под окнами детского отделения.