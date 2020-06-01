РИАМО - 1 июн. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что оптимальным днем голосования по поправкам в Конституцию может быть 1 июля, сообщает РИА Новости.

Голосование должно было пройти в апреле, но его перенесли из-за коронавируса.

«Я полагаю, что если Анна Юрьевна Попова (глава Роспотребнадзора -ред.) вместе со специалистами дадут добро, исходя из тенденции на улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации, то, на мой взгляд, оптимальным днем для назначения общероссийского голосования было бы 1 июля», - сказала Памфилова на рабочем совещании с президентом РФ.

Она также отметила, что не стоит сейчас оттягивать проведение голосования по поправкам, так как это грозит дополнительными расходами.

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1 ИЮНЯ

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