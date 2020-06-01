РИАМО - 1 июн. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что голосование по поправкам в Конституцию РФ можно провести уже в конце июня, передает РИА Новости.

В ходе встречи рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ, которую проводит президент Владимир Путин, Клишас отметил, что регионы уже готовы провести общероссийское голосование.

«Региональные избирательные комиссии, все регионы готовы к голосованию. Это надо обсудить с Центризбиркомом, Роспотребнадзором, но мы считаем, что голосование можно было бы провести уже в конце июня», – сказал Клишас.

Ранее планировалось, что голосование по поправкам пройдет в апреле, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

По последним данным, в РФ выявлено 414 878 случаев заражения коронавирусом, 175 877 человек выздоровели.