РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 июн. Домодедовской семье с десятью детьми выдали свидетельство на получении жилищной субсидии, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

«Многодетная семья Шевченко, получившая квартиру в Домодедове, обратилась к губернатору с просьбой о помощи в строительстве дома. У Владислава и Валентины 10 детей. Сегодня, в День защиты детей, передали супругам свидетельство на получение жилищной субсидии», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Теперь семья сможет приобрести или построить дом в Подмосковье.