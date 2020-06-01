РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Сотрудники двух спортивных учреждений Подольска обеспечены средствами личной гигиены, им ежедневно измеряют температуру, сообщается на сайте Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора проверили соблюдение мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в спортивном комплексе «Труд» на улице Клемента Готвальда в Подольске, а также в универсальном спортивном центре «Юность» в микрорайоне Климовск.

«В настоящее время оба объекта не эксплуатируются. Деятельность на них осуществляют сотрудники, которые обеспечивают работоспособность комплексов. Все сотрудники обеспечены средствами личной гигиены. Каждое утро проводится контроль температуры с занесением данных в специальный журнал. Объекты обеспечены дезинфицирующими средствами, в зданиях регулярно проводятся санитарные мероприятия», - говорится в сообщении.