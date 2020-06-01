РИАМО - 1 июн. Президент России Владимир Путин отметил, что в стране стабилизируется обстановка с коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19, передает РИА Новости.

Глава государства в ходе встречи рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ отметил, что в России удалось не допустить взрывного характера развития эпидемии коронавируса.

«Исходим из того, что по мере улучшения ситуации с этой пандемией мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни, в том числе, должны подумать и о работе над поправками в Конституцию», - сказал Путин.

На сегодня в РФ выявлено 414 878 случаев заражения коронавирусом, 175 877 человек выздоровели.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в опросе про удаленную работу на «Доброделе». Опрос проводят для того, чтобы определить, насколько удаленный формат работы комфортен для жителей Московской области.

- Среднесуточный оборот самых пострадавших от пандемии отраслей вырос в Москве на 32%. Дополнительную поддержку росту оказывают меры московского правительства по помощи бизнесу.

- В подмосковной Лобне на 14:00 понедельника индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это лучший результат на территории Московской области. В столице лучше всего режим самоизоляции соблюдают на территории поселения Московский – там уровень самоизоляции составляет 2,6 балла.

- Расстояние между столиками в российских кафе увеличат до 1,5 метра. Заведения общепита будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.