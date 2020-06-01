РИАМО - 1 июн. В период с 20 по 26 мая среднесуточный оборот отраслей, признанных наиболее пострадавшими в связи с пандемией, вырос на 32% по сравнению с началом месяца и составил 4,11 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

«В сравнении с прошлой неделей показатель также увеличился на 1,2%. За эту неделю стоматологическая практика увеличила объемы на 12,4%, гостиничный сектор на 8,7%, торговля на 4,8%, общепит на 3,6%», – сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что за месяц общий среднесуточный оборот самых пострадавших от пандемии отраслей вырос на 32%, а в денежном выражении прирост составил 1 миллиард рублей.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов, обороты наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики города увеличиваются в течение всего месяца.

«Наметившееся восстановление пострадавших отраслей происходит на фоне возвращения к рабочему режиму промышленных и строительных компаний и связанного с этим оживления платежеспособного спроса», – подчеркнул он.

Пуртов добавил, что дополнительную поддержку росту оказывают меры московского правительства по помощи бизнесу, максимально ориентированные на сферу торговли и услуг, которые в наибольшей степени пострадали от кризиса.

В столице планируется поэтапное возобновление сферы непродовольственной торговли после частичного снятия ограничений по коронавирусу. После этого этапа на очереди – запуск сферы бытовых услуг.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в опросе про удаленную работу на «Доброделе». Опрос проводят для того, чтобы определить, насколько удаленный формат работы комфортен для жителей Московской области.

- Среднесуточный оборот самых пострадавших от пандемии отраслей вырос в Москве на 32%. Дополнительную поддержку росту оказывают меры московского правительства по помощи бизнесу.

- В подмосковной Лобне на 14:00 понедельника индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это лучший результат на территории Московской области. В столице лучше всего режим самоизоляции соблюдают на территории поселения Московский – там уровень самоизоляции составляет 2,6 балла.

- Расстояние между столиками в российских кафе увеличат до 1,5 метра. Заведения общепита будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.