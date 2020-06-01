РИАМО - 1 июн. Порядка 800 школьников и студентов в Москве приняли участие в онлайн-конкурсе для начинающих предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Так, участники бесплатной образовательной программы научились составлять бизнес-план, наращивать продажи, решать финансовые и правовые вопросы ведения бизнеса.

«По предварительным оценкам, уже во время прохождения «Преакселератора», его участниками зарегистрированы 29 субъектов малого и среднего предпринимательства. Еще 11 слушателей оформили статус самозанятых граждан. Кроме того, начинающими предпринимателями созданы 179 рабочих мест: 99 постоянных и 80 временных. Всего онлайн-курс прошли около 800 школьников старших классов и студентов», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Конкурс продолжался в течение шести недель. За это время участники прошли все стадии запуска бизнес-проектов — от идеи до составления бизнес-плана и первых продаж.

Среди проектов участников «Преакселератора» — студия видеомонтажа, цифровая лаборатория, сетка каналов на платформе «Яндекс.Дзен», настольная ролевая игра по мотивам славянской мифологии и истории Российской империи.

«Преакселератору» предшествовали два этапа тренингов, где студенты и старшеклассники познакомились с основами предпринимательства и выбрали нишу для своего будущего предприятия.

Всего в рамках курса для слушателей состоялись 13 вебинаров, посвященных разработке идеи, «упаковке» бизнеса, привлечению клиентов, финансовым и юридическим вопросам управления компанией. Обучение также проходило в формате деловых сессий. Кроме того, участники самостоятельно осваивали материалы на сайте проекта и выполняли домашние задания.

Выпускники «Преакселератора», которые пройдут отбор, продолжат обучение в рамках следующего этапа — программы «Акселератор». Она стартует в июне. Участвовать в ней будут проектные команды по два-три человека.