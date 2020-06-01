РИАМО - 1 июн. В Подмосковье наблюдается снижение роста заболеваемости от коронавируса, что позволяет постепенно смягчать ограничения, однако масочный режим необходимо соблюдать всем, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, на минувшей неделе уровень госпитализации пациентов с Covid-19 был ниже, а количество выписанных — больше.

«Но ситуацию нельзя недооценивать. Врачи по-прежнему работают в напряженном графике, многие живут в гостиницах. Очень важно следить за соблюдением масочного режима», — сказал Воробьев на видеосовещании с главами муниципалитетов.

Он подчеркнул, что 3 июня в регионе планируют открыть парикмахерские, они смогут работать только по новым стандартам санитарной безопасности.

Воробьев также добавил, что следующими могут открыться торговые центры. Стационары, перепрофилированные под коронавирус, также будут постепенно возвращается к обычному графику работы.

Губернатор напомнил, что в Подмосковье к августу должен завершиться ямочный ремонт, к сентябрю благоустроят около 700 дворов, к октябрю — более 30 общественных пространств.

На совещании губернатор уделил внимание вопросам ЖКХ, работе УК, реализации проекта «Чистая вода» и срокам отключения горячего водоснабжения.

«Чистая вода — это стратегическая задача. Мы уже несколько лет вкладываем сюда большие ресурсы. Особенно заметны перемены в восточном направлении, где вода оставляла желать лучшего, в частности, в Балашихе», — отметил он, добавив, что по горячему водоснабжению важно согласовать графики отключения.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в опросе про удаленную работу на «Доброделе». Опрос проводят для того, чтобы определить, насколько удаленный формат работы комфортен для жителей Московской области.

- Среднесуточный оборот самых пострадавших от пандемии отраслей вырос в Москве на 32%. Дополнительную поддержку росту оказывают меры московского правительства по помощи бизнесу.

- В подмосковной Лобне на 14:00 понедельника индекс самоизоляции составил 2,4 балла, это лучший результат на территории Московской области. В столице лучше всего режим самоизоляции соблюдают на территории поселения Московский – там уровень самоизоляции составляет 2,6 балла.

- Расстояние между столиками в российских кафе увеличат до 1,5 метра. Заведения общепита будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Подмосковье заняло первое место в рейтинге регионов РФ по эффективности борьбы с Covid‑19. Регион реализовал наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения.

- Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 394 человека, с начала пандемии уже вылечились 8485 пациентов.

- В Московской области за сутки скончались 24 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии умерли 473 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.