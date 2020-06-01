РИАМО - 1 июн. В День защиты детей жителям Московского региона предлагают подарить ребятам из соцучреждений подписку на детские газеты и журналы, акция действует в почтовых офисах Москвы и Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы макрорегиона Москва «Почта России».

Оформить подписку любой житель столицы может в удобном ему почтовом отделении либо на сайте. Благотворитель сам может выбрать из списка, куда доставлять журналы – в реабилитационные центры, центры содействия семейному воспитанию, больницы.

«Вяжу руками пледы, а еще с помощью спиц и крючка шапки, шарфы, жилетки. Также очень люблю вязать из резинок и делать поделки из бисера. Мне нравится изучать новые схемы. Но они редко попадаются», – сказал воспитанник центра содействия семейному воспитанию «Кунцевский» Владимир.

Помимо детских центров, где живут и проходят лечение и реабилитацию ребята с особенностями физического или умственного развития, в акции «Дерево добра» участвуют школы-интернаты, пансионаты для ветеранов труда, столичные семейные центры, психоневрологические интернаты и другие учреждения.

«Я вот очень люблю животных. Однажды я увидела выпуск журнала «Мой домашний питомец» - такой интересный, с красивыми и милыми картинками! Хотелось бы увидеть новые выпуски», – отметила еще одна воспитанница Татьяна.

Пресс-секретарь департамента труда и социальной защиты населения Москвы Наталья Цымбаленко отметила, что яркие и интересные издания, тематические серии, журналы, посвященные возможным хобби и увлечениям, будут долго радовать и развивать детей и взрослых – подопечных департамента. По ее словам, это доброе дело, которое легко совершить, чтобы подарить новые впечатления и эмоции.

«Мы постарались организовать акцию так, чтобы клиентам «Почты России» было удобно помогать и с технической точки зрения. Вы можете прямо сейчас, из дома, в качестве подарка ко Дню защиты детей оформить подписку. Дочитать это предложение, кликнуть на ссылку и помочь», - сказал руководитель макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Подписку на детские журналы и газеты можно подарить в рамках благотворительной акции «Дерево добра»: https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/region/908. Такие издания, как «Том и Джерри», «Мурзилка», «Жар-птица», станут настоящим подарком для тех, кому сложно дойти до ближайшего газетного ларька не только из-за ограничений во время пандемии.