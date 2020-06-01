РИАМО - 1 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ликвидировать последствия сильных дождей в Подмосковье к концу понедельника, работа по ликвидации последствий стихии должна вестись постоянно, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Ранее на территории региона прошли сильные ливни, в результате чего местами были подтоплены дороги, приусадебные участки, дачные дома, подземные парковки и объекты строительства.

«Все выходные службы ЖКХ, транспортники, МЧС, главы муниципальных образований устраняли последствия, но подтопления еще остались. Пострадали наиболее заметно Красногорск, Истра, Сергиев Посад, Клин, Наро-Фоминск, Одинцово, Можайск», — сказал Воробьев в ходе видеосовещания с главами муниципалитетов.

По его словам, работа по ликвидации последствий стихии должна вестись постоянно.

«По прогнозу в ближайшие дни тоже ожидаются дожди, расслабляться нельзя», — подчеркнул Воробьев.

В Подмосковье остаются подтопленными 202 приусадебных участка, 25 дачных домов, один участок дороги и один мост, также один участок дороги размыт.