РИАМО - 1 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ликвидировать последствия сильных дождей в Подмосковье к концу понедельника, работа по ликвидации последствий стихии должна вестись постоянно, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Ранее на территории региона прошли сильные ливни, в результате чего местами были подтоплены дороги, приусадебные участки, дачные дома, подземные парковки и объекты строительства.
По его словам, работа по ликвидации последствий стихии должна вестись постоянно.
«По прогнозу в ближайшие дни тоже ожидаются дожди, расслабляться нельзя», — подчеркнул Воробьев.
В Подмосковье остаются подтопленными 202 приусадебных участка, 25 дачных домов, один участок дороги и один мост, также один участок дороги размыт.
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